スーパーやコンビニで買い物した時にサッと取り出せる「サブバッグ」をゲットしたい人や、新調したい人にグッドニュース！ 今【ダイソー】では、ディズニーキャラクターをデザインに落とし込んだサブバッグが豊富にラインナップしているとの情報をキャッチ！ 可愛いデザインだけでなく、大容量で便利さも兼ね備えたアイテムは、手放せない存在になりそう。ぜひ、在庫がなくなる前にチェックし