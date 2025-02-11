広島の新外国人、エレフリス・モンテロ内野手（２６）＝ロッキーズ３Ａ＝が１０日、宮崎・日南キャンプの紅白戦で“来日初打点”を挙げた。紅組の「４番・ＤＨ」で先発出場し、７回無死一、三塁で中前へ。日高の変化球に対応し、クリーンヒットの先制打に「打撃のリズムが戻ってきている」と納得した。連日の出場で計４打数２安打、２四球。「読みもすごくいい」と、すでに狙い球も頭に入れている。メジャー通算２１発。１９０