ヤクルト・清水昇投手（２８）が１０日、帝京高の先輩でお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（６３）から守護神奪取指令を受けた。ＴＢＳラジオ「ＳＰＯＲＴＳＢＵＬＬｐｒｅｓｅｎｔｓ石橋貴明のＧＡＴＥ７」（日曜午前７時）の取材で浦添キャンプを訪問した石橋と再会し、「素晴らしいピッチングをして、高津監督に９回を任せられるような投手になってくれ。帝京魂で！」と気合を注入された。国学院大を経て１８年ドラ