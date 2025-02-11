巨人に新加入した前中日のライデル・マルティネス投手（２８）が１０日、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。セーブ王２度を含む通算１６６セーブの現役最強守護神。４年総額５０億円以上の超大型契約で加わった助っ人右腕が語る守護神のプライド、そして今も忘れられない「挫折」とは―。新天地に懸ける思いとともに激白した。（取材・構成＝堀内啓太）巨人のユニホーム姿で過ごす初の宮崎キャンプも第２クールまで終