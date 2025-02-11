巨人は１１日、宮崎春季キャンプで今年のチーム初実戦となる紅白戦を正午からサンマリンスタジアムで行う。１軍主体の白組は浅野、門脇が１、２番に入り、４番は岸田。ドラフト３位・荒巻（上武大）は「８番・三塁」で実戦デビューとなる。２軍主体の紅組はドラフト１位・石塚（花咲徳栄）が「２番・遊撃」でこちらも実戦デビュー。４番にはティマが座る。先発は白組が西舘で、紅組が又木と同期コンビでの幕開けとなる。スタメン