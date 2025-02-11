首都ダブリン近郊の海沿いを行く日本製近郊電車（筆者撮影）鉄道でアイルランドを旅した。現地の物価高と円安などから日本人の海外旅行熱は下がっているが、工夫次第で格安な旅行は可能である。アイルランドは安全な国アイルランドを目的地に選んだのは、安全な国であることが大きな理由で、旅行中、治安の悪さから緊張するような場面はなく、周囲に気を配らなくてはならないようなストレスがないのがいい。国内旅行と同じくらいの