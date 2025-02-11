Anthony DeutschDan Peleschuk［ハーグ／キーウ（キエフ）１０日ロイター］ - トランプ米政権が先月打ち出した対外援助プログラムの凍結を受け、ロシアによるウクライナでの戦争犯罪の責任を問う国際的な取り組みに影響が出始めている。ロイターが確認したウクライナの文書と関係筋の話から明らかになった。ロイターが確認したウクライナ公表の米国の資金援助と削減に関する文書によると、米国が資金提供する検事総長室