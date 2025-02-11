NY株式10日（NY時間14:24）（日本時間04:24） ダウ平均44485.86（+182.46+0.41%） ナスダック19752.59（+229.19+1.17%） CME日経平均先物39005（大証終比：+245+0.63%） 欧州株式10日終値 英FT100 8767.80（+67.27+0.77%） 独DAX 21911.74（+124.74+0.57%） 仏CAC40 8006.22（+33.19+0.42%） 米国債利回り 2年債 4.264（-0.025） 10年債 4.489（-0.006） 30年債 4.706