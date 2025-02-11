J1新潟のFW谷口海斗（29）が10日、都内で開催されたシーズン開幕に向けたイベントに出席。今年で5年目となり、すっかり園長のイメージも定着した“谷口農園”をアピールしながら、本業のピッチ内では15日のアウェー横浜M戦でチーム初となる3年連続の開幕戦弾に意欲を示した。イベントに参加した谷口には、育てている野菜の種類や味などに関する質問が相次いだ。クラブハウス脇でキュウリやミニトマトなどを栽培する谷口農園の