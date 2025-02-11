[2.10 セリエA第24節](ジュゼッペ・メアッツァ)※28:45開始<出場メンバー>[インテル]先発GK 1 ヤン・ゾマーDF 15 フランチェスコ・アチェルビDF 28 バンジャマン・パバールDF 95 アレッサンドロ・バストーニMF 20 ハカン・チャルハノールMF 22 ヘンリク・ムヒタリアンMF 23 ニコロ・バレッラMF 30 カルロス・アウグストMF 36 マッテオ・ダルミアンFW 9 マルクス・テュラムFW 10 ラウタロ・マルティネス控えGK 13 ジョゼップ