■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2459) アウン 東証スタンダード (2666) オートＷ 東証スタンダード (1885) 東亜建 東証プライム (1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム (3679) じげん 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2670) ＡＢＣマート 東証プライム (3350) メタプラ 東