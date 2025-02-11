ボートレース戸田のG1「第70回関東地区選手権」は3日目を迎える。注目は12Rだ。ここまで勝ち切れていない佐藤だが、出足不足が解消され、先マイのパワーは十分にある。スタートをビシッと決めて1M先取りだ。桐生が強ターンで逆転を狙う。機力劣勢の金子を抑え、捲りと捲り差しの両面策。カドに引ける北山に一撃が狙えるパワー。今泉が差して連絡みも。＜1＞佐藤翼出足の甘さは解消した。今は全体に良くなった。3着になった