ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約10.5cm)、日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33) 2022 警察本部警備部機動隊災害活動車両と警察本部刑事部機動捜査隊車両 (銀)を2025年2月7日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。 RAI釻S「1/43 日産 エクストレイルパトカー」  名称：1/43 日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33