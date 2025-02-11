《京都競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽10R…マトラコーニッシュ（右前肢ハ行）【競走中止】▽2R…ロロノア（向正面＝右第1趾骨＝しこつ＝粉砕骨折）▽7R…ルミナスボディ（直線＝左後肢ハ行）【過怠金】▽3R…武豊1万円（ムチの使用法）【戒告】▽12R…高杉（ムチの使用法）