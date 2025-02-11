スポニチスポニチアネックス

フジテレビでCM再開した企業「キンライサー」性加害容認との指摘にコメント

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 7日にフジテレビでのCM放送再開を発表した企業「キンライサー」
  • SNSで「性加害を容認」などの指摘があることにコメントを発表した
  • こうした意見や指摘に対して「明確に否定させていただきます」とした
記事を読む

おすすめ記事

  • TeNYテレビ新潟
    新潟市で「ボツリヌス食中毒」が発生　要冷蔵の容器密封包装された総菜を食べた女性　全身にまひ症状　“ブルーチーズのようなにおい”など《新潟》 2025年2月10日 17時47分
  • スポニチ
    39歳美人モデル　料理の常識問題で1人不正解も…最終学歴告白に共演者驚き「え〜！！」 2025年2月10日 19時48分
  • 中居正広、岡村隆史
    “中居正広を完無視”の岡村隆史が目の当たりにした「松本人志さんがいてはって」不仲原因の食事会 2025年2月10日 18時30分
  • 山本裕典
    「アウトでしょ」山本裕典の“衝撃カミングアウト”にドン引き、拭えない過去のスキャンダル 2025年2月10日 17時0分
  • 【就活】第一志望の面接で面接官が来ない！？やっと現れたと思ったらまさかの質問が…！
    【就活】第一志望の面接で面接官が来ない！？やっと現れたと思ったらまさかの質問が…！ 2025年2月9日 16時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 惣菜食べた女性 全身にまひ症状
    2. 2. 西山茉希の「最終学歴」に驚く声
    3. 3. 岡村 中居氏と不仲原因の食事会
    4. 4. 山本裕典のロリコン告白に衝撃
    5. 5. 遅刻した面接官 まさかの質問
    6. 6. 用無し? 有吉とマツコで明暗か
    7. 7. 渡邊渚へ苦言か 悦吏子氏が物議
    8. 8. 大荒れ? 渡邊渚がコメ欄放置の訳
    9. 9. 学歴意味ある? カズレーザー持論
    10. 10. 小倉優子が番組中に大号泣 騒然
    1. 11. 商品1つだけ盗難 女の正体に驚き
    2. 12. キムタク「偏見あると思うけど」
    3. 13. 未成年の上裸放映…タイプロ物議
    4. 14. 地方創生大臣 尿路感染症で入院
    5. 15. 土曜な会 後番急きょ決定に悲痛
    6. 16. 陥没事故めぐる爆笑動画を謝罪
    7. 17. 中国 日本に「強烈な不満」表明
    8. 18. 3日で完売した「ドバイチョコ」
    9. 19. 中居氏 芸能界復帰への唯一の道
    10. 20. 乳児を埋め殺害か 母親を不起訴
    1. 1. 惣菜食べた女性 全身にまひ症状
    2. 2. 商品1つだけ盗難 女の正体に驚き
    3. 3. 3日で完売した「ドバイチョコ」
    4. 4. 地方創生大臣 尿路感染症で入院
    5. 5. 乳児を埋め殺害か 母親を不起訴
    6. 6. 働かないおじさん 大量発生の訳
    7. 7. 12歳ゲーマー 中学通わない宣言
    8. 8. 夫がある日撮り鉄に…驚愕の理由
    9. 9. 大学セミナー室に放火 学生逮捕
    10. 10. 児童に無理やり給食 教諭を処分
    1. 11. ルームシャンプー製造中止に訴え
    2. 12. 地方移住でまた…妻の浮気に失望
    3. 13. 線路に大量投雪か 列車が急停止
    4. 14. フジ港氏 74歳の大火傷を隠蔽か
    5. 15. 密輸に関する個人情報187人分紛失　財務省職員、飲酒後に気づく
    6. 16. 84歳女がひき逃げ「野良犬だと」
    7. 17. NHKで性加害 旧ジャニ訴え認める
    8. 18. 妻の遺体遺棄か 協力者は自殺?
    9. 19. パーカー制服に志願者急増 背景
    10. 20. 薬を砕いて粉に...厚労省が警鐘
    1. 1. 陥没事故めぐる爆笑動画を謝罪
    2. 2. 親知らず 生えてこない人が増加
    3. 3. フジ 番組中止で廃墟化の指摘も
    4. 4. フジでのCM再開 憶測を完全否定
    5. 5. 日本側「大胆な提案を検討」と発言も　USスチール買収計画めぐり“日米で新展開”　双方の思惑は？
    6. 6. 橋下徹氏「自粛続けろは無責任」
    7. 7. 陥没事故を爆笑 YouTuberが謝罪
    8. 8. 国民、手取り増を活動方針明記へ　参院選へ党大会
    9. 9. 女性バスガイド涙 ヤバい客実態
    10. 10. 藤井竜王の詰み筋「恐ろしい」
    1. 11. 石破首相の握手に橋下氏ツッコミ
    2. 12. 伊東大臣が尿路感染症で入院　復帰時期は未定
    3. 13. 木之元亮が安倍政権を痛烈批判
    4. 14. 米と会談 石破氏のマナーに呆れ
    5. 15. トランプ氏 安倍元首相に5度言及
    6. 16. 映画ロケ地の小樽 観光公害深刻
    7. 17. キンライサー 性加害容認を否定
    8. 18. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    9. 19. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
    10. 20. 勤務実態見えぬ 佳子さまの仕事
    1. 1. 中国 日本に「強烈な不満」表明
    2. 2. 水アレルギー「手を洗うと発症」
    3. 3. 人気女優の死で「日本叩き」勃発
    4. 4. 米援助停止 エイズ死者630万人か
    5. 5. 南京虫の駆除で? 観光客2人死亡
    6. 6. NewJeans改めNJZ 新たな対立発生
    7. 7. 生田斗真とW主演 韓俳優が暴行か
    8. 8. 死亡の邦人 日本大使館にDV訴え
    9. 9. 過度に収集...DeepSeekを韓批判
    10. 10. 中国 アメリカに報復関税を発動
    1. 11. メーガン妃は「ひどい妻」と批判
    2. 12. 地上絵のナスカ 豪雨で濁流発生
    3. 13. トランプ関税 対象は全世界か
    4. 14. 米政権 1セント硬貨の製造を中止
    5. 15. 米 紙製ストロー導入を中止へ
    6. 16. 台湾に北極発寒波 78人が死亡
    7. 17. 習氏 露の軍事パレードに参加か
    8. 18. ロス山火事 住民が消えた街の今
    9. 19. AIの国際的な枠組み目指す　パリでサミット、競争激化
    10. 20. 韓国で貯蔵タンクが爆発 1人死亡
    1. 1. 中居氏 芸能界復帰への唯一の道
    2. 2. 貯金1500万で老後破産? 危険な訳
    3. 3. 米マック 予想以上の落ち込み
    4. 4. 西成 家賃2万台の家に住んだ結果
    5. 5. 車検制度見直し 受付期間が2倍に
    6. 6. 2億稼ぐホスト「自分らは悪人」
    7. 7. 公務員の収入 夫婦で1000万円超?
    8. 8. 森永のビエネッタ 販売終了へ
    9. 9. 春キャベツ産地で異変 再高騰か
    10. 10. 資生堂が108億円の赤字 4期ぶり
    1. 11. エアコン 節約しながら使う方法
    2. 12. 1歳死亡 警察が放った驚きの一言
    3. 13. 史上最大「チーズinファミチキ」
    4. 14. ファミマ「濃厚チーズinファミチキ」2月11日発売、過去最大量･最濃厚のチェダーチーズ使用のファミチキ、あわせて「クリームチーズソースinクリスピーチキン」も発売/ファミリーマート
    5. 15. 財務省職員 187人の個人情報紛失
    6. 16. 毎日…タクシー運転手の過酷現実
    7. 17. 即日配送は困難? 現在の物流問題
    8. 18. 「即採用」万博が人手不足で奮闘
    9. 19. TCB申告漏れ 約9億円の追徴課税
    10. 20. 承認欲求こじらせ社員 扱い方は
    1. 1. Switchが高温に…原因に「初耳」
    2. 2. iPhone16 auで最大4万4000円割引
    3. 3. ドコモ「スマホの下取り増額」
    4. 4. 便利なキャンプ用品が最大53%OFF
    5. 5. Apple デスクライト型ロボ開発中
    6. 6. DeepSeekの禁止法案 米で提出
    7. 7. 片手で使えるiPad mini（第6世代）。セルラー＆256GBモデルが3.8万円OFFの衝撃 #Amazonセール
    8. 8. 家庭用エアコンの室外機でNVIDIA GeForce RTX 4090をガンガン冷やす水冷式PCを設計
    9. 9. IEEE802.3af/at（PoE・PoE+）準拠高速ギガビット対応スイッチングハブ
    10. 10. [OnGoing Re:View]Vol.82 オールインワンライブ配信装置「LIVE ARISER GV-LSBOX」が登場
    1. 11. [NAB2020]キヤノン、4K120Pや最大16+stopのハイダイナミックレンジ対応したEOS C300 Mark III誕生秘話を聞く
    2. 12. モトローラの約2.6万円のSIMフリースマホ「moto g8」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
    3. 13. キャンプグッズが最大46%オフ
    4. 14. Win10の裏技 GodModeの使い方
    5. 15. 電動ファン搭載の4層フィルター空気清浄マスク「AIR EXPERTS」
    6. 16. Amazonで買ったmicroSDカード、ニセモノを見抜く簡単な方法
    7. 17. パタゴニアの機能的フリースが、薄手アウターを“防寒着”に変えてくれた
    8. 18. コピー機での同人誌・コピー本のプリントを詳しく解説＆費用も計算できるサイトが登場
    9. 19. AI清掃ロボットは空間を漂う花粉や菌の除去にも有効か? 「Whiz」を使ってソフトバンクロボティクスと熊谷組が調査
    10. 20. スーパーカブ「かけこみ」ヒット
    1. 1. 水原被告の妻「子を授かりたい」
    2. 2. 「米津玄師260円」驚きの表示
    3. 3. 真美子夫人 新ヘアに反響の声
    4. 4. DeNA度会 交際宣言24歳女性と2S
    5. 5. メガビッグ 1等12億円当選者現る
    6. 6. 頭にきた 大谷を巡る暴露に憤怒
    7. 7. 古橋が新天地で出番なし 唖然
    8. 8. 「1147億円男」ソトの体形に異変
    9. 9. 甲斐が巨人で失敗したら...言及
    10. 10. 和毅 IBF奪取で尚弥と統一戦か
    1. 11. 俊輔氏 代表指揮可能に期待の声
    2. 12. 高木氏 藤川新体制の阪神を心配
    3. 13. 大谷夫妻「山火事で避難した」
    4. 14. レアル アーセナルDFに関心か　
    5. 15. レアル DFなしの緊急事態が発生
    6. 16. 大谷翔平 TJ手術後の復帰は6月か
    7. 17. 大谷を犯人扱い? 米国民の訴え
    8. 18. 「モンゴル横綱は品格ない」真意
    9. 19. 意外とでかいデコピン 注目の声
    10. 20. DeNA度会隆輝　元アイドルと交際宣言！ラブラブ2S「2人とも仕事を全力で頑張ります」昨年熱愛報道
    1. 1. 西山茉希の「最終学歴」に驚く声
    2. 2. 岡村 中居氏と不仲原因の食事会
    3. 3. 山本裕典のロリコン告白に衝撃
    4. 4. 用無し? 有吉とマツコで明暗か
    5. 5. 渡邊渚へ苦言か 悦吏子氏が物議
    6. 6. 大荒れ? 渡邊渚がコメ欄放置の訳
    7. 7. 学歴意味ある? カズレーザー持論
    8. 8. 小倉優子が番組中に大号泣 騒然
    9. 9. キムタク「偏見あると思うけど」
    10. 10. 土曜な会 後番急きょ決定に悲痛
    1. 11. 未成年の上裸放映…タイプロ物議
    2. 12. TV出して大丈夫? 芸人の話に心配
    3. 13. まさかの激太り? 斉藤慎二の近況
    4. 14. 原因謎 梶原のYouTubeが存続危機
    5. 15. 飯尾からご祝儀「誰よりも高い」
    6. 16. 勝地涼 11歳下人気女優と熱愛か
    7. 17. ノンスタ井上 元カノ暴露で批判
    8. 18. 訪日外国人向け風俗 驚愕の実態
    9. 19. 10分で一発レッド「早く出ろ」
    10. 20. コートの畳み方 キムタクに絶賛
    1. 1. 遅刻した面接官 まさかの質問
    2. 2. こわいこわい…おまたから臓器
    3. 3. UNIQLOで垢抜け 50代のルール3つ
    4. 4. マニアが薦めるユニクロ値下げ品
    5. 5. ダイソーのネコ型グッズが超便利
    6. 6. 小柄だから無料? ママ友に絶句
    7. 7. 息子に整腸剤 診断結果に顔蒼白
    8. 8. 男性が無意識でする「愛情行動」
    9. 9. 男性をゾッコンにさせる女性とは
    10. 10. 七五三の着物貸して 理由に怒り
    1. 11. 夫の食べ方がキモい 妻の境界線
    2. 12. 【生出】はなんて読む？岩手県の地名！
    3. 13. 一夫多妻で生活 37歳男性の真意
    4. 14. 「4年後に離婚」じゃいに妻宣言
    5. 15. 妊娠中飲み歩く夫 救世主の言葉
    6. 16. 「キル フェ ボン」イチゴの催し
    7. 17. 猫の鳩胸 動く様子を見ていたい
    8. 18. 彼女いるのにアプローチ なぜ?
    9. 19. 不安な時…大谷妻の「愛読漫画」
    10. 20. 単身赴任の夫が不倫 気づいた妻

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x