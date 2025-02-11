社会保険料の引き下げなどをめぐり、自民・公明の与党と日本維新の会の政策責任者らが会談し、与党側は今後、有識者へのヒアリングも必要との認識を示しました。自民・公明・維新3党の政調会長らはきのう、国会内で会談し、維新が求めている社会保険料の引き下げや高校の授業料無償化などについて意見を交わしました。社会保険料については、前回の会談で維新側が引き下げに向けた複数の具体案を示していて、与党側は「引き下げの