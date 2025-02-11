きょうの為替市場は様子見が強まる中、ポンドドルは上値の重い展開が続いている。１．２３ドル台で緩やかな戻り売りに押されており、２１日線に顔合わせしている。トランプ関税への脅威が続いているが、ＥＵに高関税を課した場合、ポンドはユーロに対して上昇する可能性があるとの見方が出ている。関税に関しては英国よりもＥＵの方がより大きな損失を被ると見ているという。英国から米国への輸出が他国よりも比較的少ない