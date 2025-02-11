国民民主党の古川元久代表代行国民民主党は11日、東京都内で党大会を開く。「『手取りを増やす』ことが最重要の政治課題」と明記した2025年度活動方針を採択。昨年の衆院選で公示前から4倍増の28議席を獲得した勢いを維持し、夏の参院選でさらなる党勢拡大を目指す。古川元久代表代行が、所得税が発生する「年収103万円の壁」の引き上げや、ガソリン値下げなどの政策実現に向け、自民、公明両党との協議を続ける意向を表明する