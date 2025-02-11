【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■関西ジュニアも出演！「関西の縦のつながりも楽しんでもらえるんじゃないかなと思います」（なにわ男子・長尾謙杜） パルグループ公式通販サイト「パルクローゼット」の公式アンバサダーを務めるWEST.の神山智洋、なにわ男子の長尾謙杜がパルグループ公式通販サイト「パルクローゼット」の新WEB CMに出演した。 今回制作したコンテンツは一足早く春を感