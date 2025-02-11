男子ゴルフで元世界ランク１位のタイガー・ウッズ（米国）が１３日（日本時間１４日）に開幕する米男子ツアー、ジェネシス招待（米カリフォルニア州・トーリーパインズＧＣ）を欠場することを１０日（同１１日）、自身のＳＮＳで発表した。ウッズはＸ（旧ツイッター）とインスタグラムで「今週はプレーするつもりでいたのですが、まだ心の準備ができていません。母が望むことだと分かっていたので、ベストを尽くして準備はして