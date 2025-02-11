北海道・柳月より、春爛漫ギフト「春結び」が発売されます。 北海道・柳月「春結び」  【価格】1箱(18個入)3,200円(税込)【販売期間】2月15日(土)〜4月15日(火)頃※数量限定・売り切れ次第終了【商品内容】バターラムレット×3、三方六の小割 いちご×4、お抹茶ドラサン×3、あんバタサン×2、十勝この実×2、月ふわり×2、コメビスショコラバナナ×1、コメビスメープルナッツ×1、【柳月直営店】全道の柳月