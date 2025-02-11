マリナーズは１０日（日本時間１１日）、会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５１）が３月２７日（同２８日）のアスレチックスとの開幕戦で始球式をすると発表した。イチロー氏は、１月２１日（同２２日）に結果が発表された今年の米野球殿堂入り。全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）に１０年以上在籍する記者による有効票３９４票のうち３９３票を集め、史上３位の得票率９９・７４６％でアジア人初の米殿堂入