NY株式10日（NY時間13:30）（日本時間03:30） ダウ平均44422.63（+119.23+0.27%） ナスダック19745.27（+221.87+1.12%） CME日経平均先物38955（大証終比：+195+0.50%） 欧州株式10日終値 英FT100 8767.80（+67.27+0.77%） 独DAX 21911.74（+124.74+0.57%） 仏CAC40 8006.22（+33.19+0.42%） 米国債利回り 2年債 4.262（-0.027） 10年債 4.487（-0.008） 30年債 4.703