Michael S. Derby［ニューヨーク１０日ロイター］ - 米ニューヨーク連銀が１０日発表した１月の消費者調査によると、１年先、３年先のインフレ期待はともに３．０％と、２０２４年１２月から変わらず。５年先のインフレ率予想は３．０％と、１２月の２．７％から上昇した。消費者は食料品やガソリン、家賃、医療費などあらゆる分野で物価上昇圧力が高まると予想。住宅価格の予想上昇率は３．２％と、１２月の３．１％から