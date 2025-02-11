ふじさきファーマーズLABOは、ふじさき食彩テラスの店舗のみで販売をしている「ふじさきまちのりんごあめ」をオンラインショップで2025年2月より数量限定・期間限定で販売を開始しました。 ふじさきファーマーズLABO「ふじさきまちのりんごあめ」  販売価格： 税込600円／個販売期間： 2025年3月31日までもしくは限定数量に達し次第終了販売店舗： 「ふじさき食彩テラス」オンラインショップhttps://onlineshop.fuj