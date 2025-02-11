TICのインテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、「ORIGAMI LAMP Re:Light」プロジェクトを2025年2月6日(木)20時より開始します。 gram eight「ORIGAMI LAMP Re:Light」  TICのインテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、「ORIGAMI LAMP Re:Light」プロジェクトを2025年2月6日(木)20