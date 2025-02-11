風雅と、ゴディバのコラボレーションが実現し、新商品「海苔ショコラクランチ」が誕生しました。 風雅／ゴディバ「海苔ショコラクランチ」  発売日：■2025年2月1日(土)先行販売〜※数量限定・無くなり次第終了。三越・伊勢丹内一部のゴディバ店舗三越・伊勢丹以下各店食品フロア【菓遊庵】日本橋三越本店(東京都)、銀座三越(東京都)、札幌三越(北海道)、仙台三越(宮城県)、名古屋栄三越(愛知県)、星ヶ丘三越(愛