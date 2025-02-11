NY株式10日（NY時間12:28）（日本時間02:28） ダウ平均44349.92（+46.52+0.10%） ナスダック19713.38（+189.98+0.96%） CME日経平均先物38915（大証終比：+155+0.40%） 欧州株式10日GMT17:28 英FT100 8767.80（+67.27+0.77%） 独DAX 21911.74（+124.74+0.57%） 仏CAC40 8006.22（+33.19+0.42%） 米国債利回り 2年債 4.258（-0.031） 10年債 4.485（-0.010） 30年債 4.