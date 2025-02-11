［１０日ロイター］ - １０日の金価格は記録的な上昇を続け、史上初めて２９００ドルの大台を超えた。トランプ米大統領の関税政策による貿易戦争とインフレ懸念の高まりを背景に、安全資産の金に買いが集まった。金のスポット価格は、１４４３ＧＭＴ（日本時間午後１１時４３分）現在、１．６％高の１オンス＝２９０５．２５ドル。取引序盤には２９１０．９９ドルの過去最高値を更新した。ニューヨーク金先物は１．５％高の