Yoruk Bahceli［ロンドン１０日ロイター］ - バークレイズは１０日、日本の投資家による２０２４年のユーロ圏の国債など債券売り越し額は８兆６０００億円となり、１４年以降で最大だったと発表した。日本の財務省が同日発表したデータを基に分析した。売り越し額が最も大きかったのは、フランス債で４兆７０００億円。２４年６─７月におけるフランス国民会議（下院）の解散総選挙を巡ってフランス債券市場が混乱し、ドイ