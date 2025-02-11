ドジャース・山本は、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に初登場。キャッチボール、遠投などで汗を流した。オフには中日・高橋宏らと合同自主トレを敢行。1日の本拠地でのファンイベントでは「しっかり開幕から最後まで通して活躍できるように頑張りたいと思います」と語っていた。