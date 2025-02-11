NY株式10日（NY時間11:03）（日本時間01:03） ダウ平均44424.94（+121.54+0.27%） ナスダック19759.13（+235.73+1.19%） CME日経平均先物38940（大証終比：+180+0.46%） 欧州株式10日GMT16:03 英FT100 8781.12（+80.59+0.93%） 独DAX 21926.63（+139.63+0.64%） 仏CAC40 8004.49（+31.46+0.39%） 米国債利回り 2年債 4.250（-0.040） 10年債 4.469（-0.026） 30年債 4