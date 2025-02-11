東武百貨店 池袋本店は、2月20日(木)から25日(火)までの6日間、「バウムクーヘン博覧会」を開催します。 東武百貨店 池袋本店「バウムクーヘン博覧会」  期間：2025年2月20日(木)〜25日(火)場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約280坪)営業時間：午前10時〜午後7時 東武百貨店 池袋本店は、2月20日(木)から25日(火)までの6日間、「バウムクーヘン博覧会」を開催。全国47都道府県から約300種類以上