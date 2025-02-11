高額療養費の問題。自己負担額の上限の引き上げが検討されていますが、がんや難病の患者団体などから反発の声が上がっています。厚生労働省は10日、一部修正案を提示しましたが、歩み寄りにはほど遠いようです。【画像】患者団体「ほとんど意味がない改定」負担額引き上げ変わらず…“高額療養費”修正案■負担額“引き上げ”変えず厚労省幹部との面会を終えて、がんや難病の患者団体は…。全国がん患者団体連合会天野慎介理事長