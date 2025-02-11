お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）2月10日の放送では大竹と作家の古谷経衡が、石破茂首相とトランプ大統領の初会談に関する毎日新聞の記事を取り上げた。 古谷経衡「この毎日の社説は正論だと思いますね。色々なことをやりましたけど同じ民主主義の国家として世界の平和ですとか、秩序ですとか、性的マイ