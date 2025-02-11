北海道警察本部北海道警旭川東署は10日、整体院で女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで、旭川市、自称アルバイト従業員神代啓介容疑者（27）を逮捕した。容疑を否認している。逮捕容疑は、昨年10月30日午前10時20分ごろ、旭川市の整体院で整体師として施術を担当し、30代女性にわいせつな行為をした疑い。署によると、女性が警察に被害申告をして発覚した。