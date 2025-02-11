30秒で即興ネタを作る極限タイムアタックSHOW開幕！MC大悟が奇想天外なお題を連発！「『この後スタッフが美味しくいただきました』専用のスタッフ」「お前メンタル強すぎひん？in満員電車」「超超超超せっかち旅行」キングオブコント・チャンピオンのサルゴリラ、コロチキナダルが《初参戦》 M-1ファイナリストのママタルト、メイプル超合金・安藤なつを含む総重量約600キロのヘビー級軍団を迎え撃つ！総重量約600キロ軍団は、体型