コピス吉祥寺は2025年2月21日(金)〜2月24日(月・祝)の4日間、この時期が旬の“いちご”をテーマに、いちごのスイーツやいちご雑貨が揃う『いちごマルシェ』を開催します。 コピス吉祥寺『いちごマルシェ』  ・開催日時：2025年2月21日(金)〜2025年2月24日(月・祝)各日10:00〜17:00※21日(金)は11:00start／24日(月・祝)は16:00close・開催場所：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場・入場料：無料・主催：コピス