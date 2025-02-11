1週間続く“最強・最長”の寒波によって、人命に直結する雪崩や落雪などのリスクが増しています。福島市内の温泉地で10日、雪崩が相次ぎ、複数の旅館が孤立する事態となっています。【画像】「ここまでの雪崩初めて」相次ぐ雪崩で温泉旅館が孤立…“最強・最長”寒波の影響残る■相次ぐ雪崩温泉旅館が“孤立”福島市土湯温泉町。雪崩で県道が通行不能になりました。野地温泉ホテル小倉健司代表「30年くらい前にはあったんです