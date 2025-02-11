Douglas Gillison［１０日ロイター］ - トランプ大統領が新たに任命した消費者金融保護局（ＣＦＰＢ）のラッセル・ボート局長代行が１０日、全職員に対し、いかなる業務も行わないよう指示したことが分かった。ロイターが入手したメールには「職員はオフィスに来てはならず、いかなる業務も行わないように」と記載されていた。  ＣＦＰＢは消費者金融法の執行を任されており、職員は約２０００人。ボート局長代行は強