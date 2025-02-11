【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比130.84ドル高の4万4434.24ドルを付けた。前週末までの2日間で550ドル超値を下げたことを背景に、値頃感が出た銘柄を買い戻す動きが先行した。