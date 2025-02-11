MISELは、SUBIR AKASAKA TOKYOにて『You＆I Vol.2』を2025年5月3日(土)・4日(日)・5日(月)に開催します。 MISEL『You＆I Vol.2』  日程：2025年5月3日(土)〜5月5日(月)※全4公演(3日夜、4日昼・夜、5日昼)昼公演OPEN 12:00／食事開始 12:30START 14:00夜公演OPEN 16:30／食事開始 17:00START 18:30会場：SUBIR AKASAKA TOKYO出演者：エハラマサヒロ、岡田亮輔、天寿光