プレミアムラム「Flor de Cana ＜フロール・デ・カーニャ＞」を使用した新たなオリジナルカクテルが、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」のいちごが手掛ける「THE KNOT HIROSHIMA(ザ ノット 広島)」のルーフトップバー「Kei」にて、2025年2月1日(土)より提供中です。 THE KNOT HIROSHIMA「オリジナルカクテル」 プレミアムラム「Flor de Cana ＜フロール・デ・カーニャ＞」を使用した新たなオリジ