かりゆしウェアブランド「MAJUN OKINAWA」より、製造過程で発生する端材や残布をアップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種をMAJUN OKINAWA各店舗にて2025年2月7日(金)より販売中です。 MAJUN OKINAWA「アップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種」  かりゆしウェアブランド「MAJUN OKINAWA」より、製造過程で発生する端材や残布をアップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種をMAJUN OKINAWA各店舗にて2025年2月7