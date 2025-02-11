ジェイダブルシステムは、流れるカラー点灯を行うLEDテープ「マジックラインF280」を、2025年1月31日より販売中です。 ジェイダブルシステム「マジックラインF280」  発売日： 2025年1月31日(金)種類： 非防水、高耐防水(透明)、乳半ドーム型価格： 14,850円(税込)内容： LEDテープ × 1巻サイズ： 幅10mm × 厚み1.7mm × 長さ500cmカラー： マジック(赤＆緑＆青)販売場所： 同社ホームページ&#