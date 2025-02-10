ウクライナのゼレンスキー大統領が、アメリカのバンス副大統領と今週、会談する予定だとアメリカメディアが報じました。トランプ大統領との早期の会談にも意欲を見せています。アメリカのCBSニュースは9日、ゼレンスキー大統領とバンス副大統領が14日からドイツで行われる「ミュンヘン安全保障会議」で会談する予定と伝えました。トランプ大統領は今週にも、ワシントンでゼレンスキー大統領と会談する可能性があると明らかに