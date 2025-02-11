乃木坂46長嶋凛桜 乃木坂46の6期生として、長嶋 凛桜（ながしま りお）が発表された。【動画】乃木坂46 6期生「長嶋 凛桜」発表ムービー6期生オーディションは2024年の春と夏の2回に分けて実施され、合わせて11名が合格。春オーディションで合格した春組5名のうち、最後のメンバーとして長嶋が、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて発表となった。長嶋は北海道出身の17歳。北海道にてロケを行い、美しい雪景色や