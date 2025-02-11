俳優の渡邊圭祐と瀧本美織がW主演する、テレ東ドラマプレミア23『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』（毎週月曜後11：06〜11：55）の第6話が10日に放送された。以下、本編のネタバレを含みます。【場面カット】在りし日の幸せな光景…笑顔の絵理香テレ東発のオリジナル漫画を実写連続ドラマ化。日本有数の伊勢財閥に生まれながら、親族に迫害され、愛する妻からも裏切られた“サレ夫”による復讐を誓う不倫サスペンス。絵理