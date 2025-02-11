セール期間：2月11日～2月24日 Amazonにて、DellのゲーミングノートPC「‎Dell G15 5530」シリーズ「 ‎NG7E5A-DWLB」が割引価格で販売されている。 今回セールとなっているゲーミングノートPCは、画面サイズが15.6インチ、ハードディスク容量が512GB、色がブラックの製品。‎グラフィックボードは‎NVIDIA GeForc