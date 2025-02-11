１８９６年：朝鮮王朝２６代王の高宗が皇太子と共にロシア領事館に移り、政務を行う（露館播遷）１９０６年：皇城基督教青年会（ソウルＹＭＣＡ）とドイツ語学校の学生が朝鮮初の野球試合を開催１９２１年：朝鮮体育会が第１回全国サッカー大会を開催１９４０年：日本が朝鮮人に対し創氏改名を強制１９４７年：政府が公民証制を実施１９５１年：慶尚南道・居昌で国軍が一般市民５２０人余りを無差別虐殺１９８９年：南北交流特別法